Mort de Sophie Gradon : L'ex-miss s'est-elle suicidée ?

La mort de Sophie Gradon, ex-Miss Grande-Bretagne en 2009, a choqué la Grande-Bretagne et notamment le mode de la télé-réalité. En effet, l'ex-mannequin était devenu une star outre-Manche grâce à la très suivie émission Love Island. La belle avait marqué les esprits en formant le premier couple lesbien de l'émission avec le mannequin Katie Salmon.

Il semblerait aujourd'hui de plus en plus évident que la jeune femme de 32 ans se soit donné la mort. Si les circonstances sont encore floues, ses proches assurent que la dépression et des soucis d'argent n'y ont pas été étrangers. "Elle souffrait de dépression et d'anxiété, et il y avait des problèmes d'argent qui se sont évidemment ajoutés à ses angoisses, explique un ami au Sun. Ses amis pensaient qu'elle était bien, mais aussi qu'elle était folle amoureuse de son petit ami et qu'elle avait une belle vie. Cependant, un bon ami est mort et cela l'a affectée très salement."

Cet ami, c'est Paul Burns, 37 ans, décédé le 2 juin dernier. Sophie lui avait rendu un hommage vibrant. "Merci d'avoir été là quand j'avais besoin de quelqu'un", avait notamment écrit la brunette, visiblement touchée par sa disparition. Dix-huit jours plus tard, elle mourait à son tour... Il y a quelques mois déjà, elle disait souffrir mais se voulait rassurante. "Non les gars, je ne suis pas morte, je me bats juste contre un peu de dépression. Je reviendrai, promis", avait-elle indiqué le 25 septembre 2017 en réponse à un fan inquiet.

Dans une interview donnée il y a trois mois, celle qui avait clamé avoir "vendu son âme à la télé-réalité" et l'avoir regretté après coup, échangeait sur les réseaux sociaux et leurs trolls, ces anonymes qui passent leur temps à humilier, dénigrer, insulter et critiquer sur la Toile. "Cela peut vraiment entre dans votre esprit et vous affecter", assurait la jeune femme qui savait de quoi elle parlait. "La dure réalité, c'est que cela peut pousser les gens à s'ôter la vie", déclarait-elle dans un message presque prophétique...