Mort de Tom Diversy : Hagda de nouveau en couple, elle présente son petit ami

Le 23 août 2018 restera une date à jamais gravée dans la mémoire d'Hagda Prata. Ce jour-là, elle a perdu l'amour de sa vie Tom Diversy (24 ans), connu pour ses participations à 10 Couples parfaits, Friends Trip et La Villa, la bataille des couples. Grièvement blessé dans un accident de moto à Nice le 22 août dernier, le beau blond a succombé à ses blessures, laissant ainsi derrière lui ses proches dans un immense chagrin.

"La gorge sèche, la respiration lourde, les yeux constamment mouillés, le regard souvent fixé dans le vide, la balance qui affiche un chiffre plus petit à chaque jour, c'est mon quotidien depuis son départ. Plus de perspectives de vie et pas la moindre idée de ce quoi va ressembler mon avenir vu que nos projets ensemble ont été stoppés. Sans lui, je suis la pire version de moi. On croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres", avait écrit la belle brune le 4 septembre. Elle lui a ensuite rendu de nombreux hommages sur les réseaux sociaux.

Si Tom Diversy est toujours dans son coeur, Hagda a décidé d'aller de l'avant comme elle l'a dévoilé sur Instagram, le 25 mars 2019. Elle a en effet révélé à ses abonnés qu'elle était de nouveau en couple avec un certain Bastian Bassée. Un homme avec lequel elle avait déjà eu une relation en 2014 si l'on en croit le commentaire d'une photo sur laquelle on la découvre sur les genoux de son petit ami : "Le destin nous a réunis à nouveau, pour plus jamais nous séparer #since2014."