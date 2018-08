Mort de Tom Diversy (La Villa) : Son ami Illan dévoile ses derniers instants

Jeudi 23 août 2018, on apprenait la triste disparition du candidat de télé-réalité, Tom Diversy à seulement 24 ans. Victime d'un accident de moto à Nice, il avait ensuite été placé dans un coma artificiel. Malheureusement, le jeune homme ne pouvant respirer qu'à l'aide de machines, sa famille a pris la douloureuse décision de le laisser partir en paix. Vendredi 31 août, le magazine Public a publié une longue interview dans laquelle les proches de Tom s'expriment à son sujet. Mais c'est le témoignage d'Illan qui est le plus bouleversant.

Le jeune homme, en couple avec Vanessa Lawrens, avait rencontré Tom sur le tournage de 10 couples parfaits en 2016. Dès cet instant, ils étaient devenus meilleurs amis comme il l'explique : "On était très proches, Tom et moi. Une vraie amitié était née entre nous. C'était bien plus qu'un pote de télé-réalité, on était meilleurs amis."

À l'annonce de l'accident de Tom, Illan s'est empressé de le rejoindre à son chevet à l'hôpital Pasteur. Il raconte : "J'ai eu la chance de le voir parce que Tom avait beaucoup parlé de moi à ses parents, donc quand je me suis présenté, ils m'ont laissé passer. En entrant dans la chambre d'hôpital, j'ai senti le sol se dérober sous mes pas."

Très vite, les médecins révèlent les lourdes conséquences de l'accident et l'état grave dans lequel se trouve Tom : "J'étais là quand le médecin est venu annoncer à ses parents que Tom ne continuait à respirer que grâce aux machines, qu'il était en mort cérébrale et qu'il n'y avait plus aucune chance. Jusqu'à la fin, j'ai espéré un miracle. Quand il a fallu le débrancher, Hagda et moi sommes sortis de la pièce pour laisser la famille vivre ce moment seule. Il le fallait. Et puis c'était trop dur, je n'aurais pas pu assister à ça."

Depuis, Illan a lancé une cagnotte en ligne dont l'intégralité des bénéfices reviendra aux proches de l'ancien candidat de télé-réalité. Quant à sa compagne Hagda, elle n'a toujours pas réagi à son décès, mais Illan assure qu'elle est "anéantie" : "Ils avaient une relation très compliquée mais ils s'aimaient vraiment."

Les funérailles de Tom ont eu lieu ce vendredi 31 août en Meurthe-et-Moselle.