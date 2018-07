Mort de Tony Bullimore, l'incroyable rescapé du Vendée Globe

Le navigateur Tony Bullimore est mort à 79 ans. L'Anglais de Bristol était aussi bien connu pour ses exploits en mer que pour son engagement dans la scène musicale de sa ville. Il a succombé à une rare forme de cancer de l'estomac selon la presse anglaise, citée par l'AFP.

En France, Tony Bullimore est connu pour avoir survécu à son naufrage lors du Vendée Globe en janvier 1997. Son voilier s'était renversé au large de l'Australie et le navigateur avait survécu cinq jours dans la coque avant d'être secouru par la frégate HMAS Adelaide de la marine australienne. Comme le rappelle l'AFP, Bullimore avait tenu grâce à "une poche d'air exiguë sous la coque renversée, malgré l'hypothermie et la déshydratation". "Se nourrissant uniquement de chocolat et d'eau, blessé aux mains et aux pieds, il croit sa fin arrivée lorsqu'il entend soudainement, le 9 janvier 1997, la miraculeuse sirène d'une frégate de la marine australienne, qui le pousse à quitter son abri pour plonger dans l'eau glacée et rejoindre ainsi le monde des vivants." La reine Elizabeth II avait loué son "incroyable instinct de survie". Cette mésaventure ne l'avait pas découragé de naviguer, bien au contraire. En 2005, sur son catamaran, il décroche le record l'océan Atlantique sud en 11 jours 10 heures 22 minutes et 13 secondes.

Tony Bullimore était aussi un passionné de musique qui avait tenu un club à Bristol avec son épouse, Lalel. Le Bamboo Club, ouvert en 1966, a vu défiler des stars du reggae et de la soul comme Bob Marley, Ben E. King ou Tina Turner. Les lieux ont fermé en 1977 après un incendie. Bullimore venait de programmer les Sex Pistols. Pendant dix ans, il s'est ensuite occupé d'une autre salle de la ville, The Granary.

Sur Twitter, la maire de Bristol Cleo Lake a rendu hommage à Tony Bullimore et à son combat contre le racisme : "Une légende de Bristol, sur la mer comme sur la scène musicale. Tout ce que tu as fait a participé à faire tomber les barrières raciales. Dors bien Tony Bullimore et merci."