Charlotte Casiraghi, son fils et Beatrice Borromeo saluent le départ de Pierre

Une semaine après l'effervescence autour du Grand Prix de Formule 1 de Monaco, l'une des courses automobiles les plus impressionnantes et prisées au monde, la principauté vivait dimanche 3 juin 2018 un autre grand événement sportif qui tient particulièrement à coeur de Pierre Casiraghi puisqu'il en est l'un des instigateurs : une course de voile en Méditerranée. Pour ce grand départ, le fils de Caroline de Hanovre a pu compter sur la présence de nombreux membres de sa famille dont son adorable neveu Raphaël et sa maman Charlotte Casiraghi.

Cette épreuve sportive est celle du premier Monaco Globe Series, première des six étapes qui constituent le nouveau championnat IMOCA 2018-2020. Chaque épreuve permet de gagner des points en vue du prestigieux Vendée Globe, dont le départ sera donné le dimanche 8 novembre 2020.

Pierre Casiraghi (30 ans) et l'Allemand Boris Hermann (37 ans) ont embarqué à bord de Malizia II, l'un des neuf navires de Classe IMOCA (monocoques de 60 pieds) engagés dans cette course autour de la Méditerranée : "Faute de vent sur le parcours, celui-ci a été réduit, passant de 1300 à 975 milles, de Monaco, aux Bouches de Bonifacio, Porto Cervo, Palerme, Cagliari et retour à Monaco", écrivent nos confrères du Télégramme.

Albert de Monaco était là, tout comme sa soeur la princesse Caroline de Hanovre, mère de Pierre. Celui-ci a pu compter sur la présence de son épouse, la journaliste chevronnée Beatrice Borromeo. Le couple a un fils aîné, Stefano (du nom du regretté père de Pierre, Stefano Casiraghi), né en février 2017, ainsi qu'un tout petit Francesco, né le 21 mai. Enfin, la grande soeur de Pierre, Charlotte Casiraghi (31 ans), était, elle aussi, présente avec son fils, Raphaël, né de ses amours avec l'humoriste Gad Elmaleh. Le petit garçon a 4 ans et demi. Charlotte partage désormais la vie du producteur de cinéma Dimitri Rassam (qui a cartonné cette année avec Le Brio d'Yvan Attal, César du meilleur espoir féminin pour Camélia Jordana), fils du mythique producteur Jean-Pierre Rassam et de l'actrice Carole Bouquet.

À bord du Pacha

La famille princière était réunie sur Pacha III, le bateau de la princesse Caroline de Hanovre. À leurs côtés, le président du Yacht Club de Monaco, Bernard d'Alessandri, Charles de Bourbon des Deux-Siciles, ainsi que de nombreux membres du club et invités. En tant que vice-président du Yacht Club, Pierre Casiraghi a beaucoup oeuvré pour la création de cette épreuve en Méditerranée qui fut présentée à la presse le 27 février. Le fils de Caroline déclarait alors : "C'est un réel plaisir pour nous d'accueillir ces bateaux exceptionnels et d'organiser une telle épreuve, qui va marquer – j'en suis certain – la vie du Club. C'est important de faire rêver nos jeunes de la Section Sportive en leur proposant de tels rendez-vous, avec également une démarche pédagogique et éducative. Notre volonté est de faire découvrir la Méditerranée et nous tenons à remercier nos clubs amis, tels que le Circolo della Vela Sicilia, le Yacht Club Costa Smeralda et le Club Maritimo Mahon qui ont spontanément accepté d'être associés à cette course."

Pierre Casiraghi et le skipper Boris Hermann se connaissent bien. C'est un "duo qui a fait ses preuves en se classant 3e de la dernière édition de la Rolex Fastnet Race", comme le rappellent nos confrères de Monaco-Matin. En raison des conditions météorologiques, Pierre Casiraghi ne s'attend pas à une promenade tranquille en mer : "Ça va être sport. Les vagues sont vraiment courtes par rapport à une navigation en océan par exemple, ce qui rend la course plus intense en un sens car les bateaux sont plus difficiles à manoeuvrer." En fonction de ces conditions, retours prévus le vendredi 8 juin en matinée à Monaco.