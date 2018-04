Mort de Véronique Colucci : Mimie Mathy, Jenifer... Les hommages des Enfoirés

C'est dans la nuit du 5 au 6 avril 2018, à l'âge de 69 ans, que Véronique Colucci s'est éteinte des suites d'une longue maladie. L'ex-épouse de Coluche laisse derrière elle deux enfants, Romain et Marius Colucci (aujourd'hui âgés respectivement de 47 et 41 ans). Elle n'a jamais cessé de se battre pour les plus démunis, endossant le rôle d'administratrice des Restos du coeur jusqu'à sa mort. C'est donc avec une immense tristesse que l'association et la troupe des Enfoirés a appris son décès.

"C'est une très triste nouvelle pour sa famille, ses enfants et petits-enfants, pour ses proches, qu'ils soient assurés des plus sincères condoléances et de l'entière affection de l'association", ont notamment écrit les Restos du coeur par voie de communiqué de presse. De leur côté, les célébrités qui ont la chance de participer aux spectacles des Enfoirés n'ont pas manqué de saluer sa mémoire en lui rendant de beaux hommages sur les réseaux sociaux.

"Quelle triste journée. Véronique a mené avec force le combat contre la faim et pour la dignité dans notre pays, poursuivant sans faillir l'oeuvre de Coluche. J'ai eu la chance de croiser son chemin et mon admiration pour elle est aussi grande que l'était sa détermination. Tu vas nous manquer Véronique. Mes pensées les plus tendres à sa famille et à ses proches", a écrit Jenifer, sur Instagram.

Christophe Willem et Amel Bent ont aussi choisi ce réseau social pour exprimer leur chagrin. "Très triste d'apprendre la disparition de #veroniquecolucci j'ai eu la chance de la côtoyer durant des années pendant les @enfoiresofficiel elle était passionnée et s'assurait que la grande idée de son mari soit intacte et intègre. Paix à son âme","Ma Véronique, beaucoup de grands de lumière nous quittent ces temps ci... toi tu brillais dans l'ombre par ta douceur, ton humilité et ton sourire... tu m'appelais 'ton soleil', je n'oublierai pas tes mots ni tes regards pleins d'amour ... repose en paix GRANDE Véronique", ont-ils respectivement posté.

Mimie Mathy, elle, a choisi de s'exprimer auprès de nos confrères de RTL : "Je me souviendrai de son sourire, de ses encouragements à chaque spectacle, elle était derrière nous, elle était avant nous, elle nous attendait à chaque sortie de spectacle pour nous dire : 'Bravo, super.'" Tout comme Jean-Louis Aubert : "Véronique Colucci représentait la transmission. Elle faisait ça d'une manière très sérieuse, recueillie. J'ai toujours vu Véronique Colucci aux Restos. C'était le deuxième pilier avec Goldman. Elle a pris en main les bureaux en 1986. C'était une personne active, l'un des rouages."

Michèle Laroque, Michaël Youn ou Zazie n'ont également pas manqué de publier de tendres déclarations.