Mounir Mahjoubi : Le secrétaire d'État présente son amoureux, Mickaël

C'est dans les pages de Paris Match que Mounir Mahjoubi, 34 ans, sort de l'ombre pour exposer le couple qu'il forme avec Mickaël Jozefowicz, un expert en financement des projets liés aux énergies renouvelables, âgé de 31 ans. Une chose très rare pour un membre, ouvertement homosexuel, d'un gouvernement en activité.

Depuis sa prise de fonction comme secrétaire d'État chargé du Numérique, en mai 2017, Mounir Mahjoubi avait été très discret. Et puis, en mai dernier, à l'occasion de la Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie, il prend une toute autre dimension en dévoilant publiquement qu'il est homosexuel, en couple et pacsé. Chaleureusement félicité sur la Toile, quelques semaines plus tard, il réagira en dévoilant les conséquences de ce coming out médiatique. Cette fois, il présente son chéri.

Ensemble depuis treize ans, Mounir Mahjoubi et Mickaël Jozefowicz se sont connus à l'époque où ils étaient étudiants. "Par échanges épistolaires via un site Internet", raconte sobrement le secrétaire d'État, également élu député de Paris. Depuis, le couple s'est pacsé en 2015 – et envisage le mariage – et partage un appartement, acheté conjointement, dans le 18e arrondissement de la capitale. Les deux hommes aiment partager des petits plaisirs simples comme "un morceau de Christine and the Queens, un peu de squash ou tout simplement une petite balade", assure-t-il. Le pro du numérique ne dit jamais non à une partie de jeux vidéo, que ce soit Mario Kart ou Street Fighter.

Celui qui est un nouveau visage dans le paysage politique espère aussi qu'en posant avec son amoureux, ils pourront servir d'exemple positif. "Si notre exemple peut permettre de libérer la parole, alors j'en serai fier", dit-il. En prenant la lumière depuis plusieurs mois, Mounir Mahjoubi s'impose aussi petit à petit dans la tête des Parisiens. Il faut dire qu'il ne cache pas être "sollicité" pour représenter En Marche ! aux prochaines élections municipales avec l'espoir de faire tomber l'actuelle maire de la capitale, Anne Hidalgo.

