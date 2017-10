Muriel Robin : Détendue en soirée au bras de sa compagne Anne Le Nen

Lundi 9 octobre, le chic hôtel Mandarin Oriental, dans le 1er arrondissement de Paris, accueillait le lancement du livre Dame de pics et Femme de coeur, d'Anna-Véronique El Baze et Christine Janin. Plusieurs personnalités étaient présentes pour l'occasion.

Parmi les invités de la soirée, on a pu voir Muriel Robin au bras de sa compagne la comédienne Anne Le Nen. Les deux femmes, très souriantes et détendues, ont pris la pose pour quelques photos souvenirs. On a aussi pu voir le chef Thierry Marx, Zinedine Soualem, Frédérique Bel, l'ex-skieuse Sandra Laoura, le professeur André Baruchel ou encore l'acteur Éric Veillard...

Dans ce livre, Christine Janin, médecin et alpiniste, livre son témoignage sur ses expériences de vie très singulières. Elle est par exemple la première Française à avoir atteint le sommet de l'Everest, puis le point culminant de chaque continent. Elle est aussi la première femme à être allée au pôle Nord à pied. Elle est également la créatrice de l'association À chacun son Everest ! qui, depuis plus de vingt ans, accueille à Chamonix des enfants et des femmes atteints de cancer pour les aider à mieux guérir par cette expérience du sommet à atteindre.

Thomas Montet

Dame de pics et Femme de coeur, disponible le 18 octobre 2017.