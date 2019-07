Muriel Robin et Anne Le Nen : Prises à partie par des Gilets jaunes et évacuées

La recherche contre le sida, l'éducation, le respect de l'environnement... Les célébrités s'associent à diverses causes nobles. Muriel Robin et Julie Gayet sont mobilisées dans le combat contre les violences faites aux femmes. Les deux actrices ont manifesté ce week-end, au cours d'un rassemblement perturbé par une altercation avec des Gilets jaunes.

Samedi 6 juillet 2019, 2000 personnes (selon les organisateurs, 1200 d'après la préfecture de police) se sont rassemblées à Paris pour réclamer des mesures immédiates contre les féminicides, à l'appel d'un collectif de familles et proches de victimes. Parmi elles figuraient des femmes, mais aussi des hommes coiffés de couronnes de fleurs (74, pour autant de meurtres de femmes par leurs compagnons ou ex-compagnons recensés par un collectif depuis le 1er janvier), et plusieurs personnalités.

Muriel Robin, l'actrice Julie Gayet et la chanteuse Yael Naïm ont participé à la manifestation. Elles ont soutenu Anne-Cécile Mailfert, la présidente de la Fondation des Femmes.

En fin d'après-midi, Place de la République, Muriel Robin, qui était présente avec sa compagne Anne Le Nen, a été prise à partie par une figure des Gilets jaunes, Wesson Terrien. L'homme a proféré des accusations contre "les flics qui tueraient le plus de femmes", un débat dans laquelle l'actrice n'a pas souhaité entrer, préférant tenter de calmer la situation.

Muriel Robin et Anne Le Nen ont alors décidé de s'éloigner de la manifestation. Plusieurs Gilets jaunes qui accompagnaient Wesson Terrien se sont mis à huer la comédienne, visiblement choquée par la scène, et à tenir des propos menaçants du type "On va vous dégager !". La police, présente sur les lieux, est intervenue, maîtrisant Wesson Terrien, ainsi que le garde du corps de Muriel Robin, afin de les évacuer, elle et sa compagne.

Dans un message publié sur Facebook samedi 6 juillet, le président Emmanuel Macron a lui-même égrené les prénoms d'une cinquantaine de victimes, avant de reconnaître : "Mesdames, la République n'a pas su vous protéger." Il ajoute : "Des solutions existent déjà, il faut les faire connaître, et les utiliser au moindre doute. Si vous êtes victime de violence, si vous savez que l'une de vos proches est victime de violence, ne fermez pas les yeux, élevez la voix."

Le ministère de l'Intérieur a créé une plateforme de signalement en ligne, ainsi que le 3919, le numéro de la ligne téléphonique consacrée aux violences faites aux femmes.