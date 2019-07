Heidi Klum : In love à Paris, elle lance une nouvelle Fashion Week

Heidi Klum et Tom Kaulitz filent le parfait amour ! Ils poursuivent leur belle histoire à Paris. Après une balade nocturne au jardin des Tuileries, le couple a profité d'un gala caritatif pour sortir en rendez-vous...

Comme à New York, l'amfAR profite de la Fashion Week pour mobiliser ses troupes dans la lutte contre le sida. Dimanche soir (30 juin 2019), la célèbre fondation américaine a convié plusieurs célébrités au Peninsula, dans le 16e arrondissement, pour une nouvelle levée de fonds.

Heidi Klum et Tom Kaulitz étaient deux des invités de marque de la soirée. Le top model de tout juste 46 ans et son fiancé ont gratifié les photographes présents de quelques photos à deux et d'un baiser sur la joue.