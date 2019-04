Heidi Klum : Amoureuse et sacrée devant Tom et Bill Kaulitz

Heidi Klum et les musiciens de Tokio Hotel n'étaient pas les seules célébrités présentes aux About You Awards. Les top models Doutzen Kroes et Karolina Kurkova, le mannequin Sylvie Meis et le footballeur allemand Jerome Boateng étaient également de la partie.

Avant de poser leurs valises en Bavière, Heidi Klum et Bill Kaulitz se sont distingués à Los Angeles. Ils comptaient parmi les chanceux invités de la mémorable soirée d'anniversaire de l'icône Diana Ross.