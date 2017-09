Nabilla Benattia agacée par Jean-Michel Maire : Elle le recadre dans TPMP !

Depuis plusieurs semaines, les téléspectateurs de NRJ12 ont le plaisir (ou pas ?) de retrouver Nabilla Benattia et son compagnon dans la télé-réalité Les incroyables aventures de Nabilla et Thomas en Australie. Accompagnés de certains amis et de Tarek Benattia, le frère de la belle brune, les tourtereaux sont partis en road trip au pays des kangourous. Des péripéties qui sont loin de plaire à la plupart des chroniqueurs de TPMP (C8).

Invités dans l'émission animée par Cyril Hanouna, Nabilla et Thomas ont fait face à la bande. Si elle est restée plutôt calme face à Valérie Bénaïm, Benjamin Castaldi ou encore Jean-Luc Lemoine, elle a eu bien du mal à cacher son agacement après que Jean-Michel Maire a confié : "Vous avez peut-être fait du cinéma, mais vous en êtes toujours au shampoing." "Vous, vous êtes toujours là sur cette table", a-t-elle rétorqué. Et quand le chroniqueur lui a demandé si le programme Les incroyables aventures de Nabilla et Thomas lui avait rapporté beaucoup d'argent, l'ancienne meilleure amie d'Ayem Nour a répondu : "Et vous, vous êtes payé combien ? 400 ? 500 ? Moi j'ai oublié, il y a tellement de zéros !" Elle n'a également pas manqué de préciser qu'elle avait un projet au cinéma et bien d'autres projets loin de l'univers de la télé-réalité.

Ambiance...

Du côté des audiences, Touche pas à mon poste a rassemblé 1,11 million de téléspectateurs (soit 4,8% de part de marché).