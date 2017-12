Nabilla Benattia canon en bikini : Vacances de rêve (et 5 étoiles) avec Thomas

Noël dans la grisaille de Londres, très peu pour eux. Installés depuis 2016 dans la capitale anglaise où ils bénéficient d'une plus grande tranquillité, Nabilla Benattia et son compagnon Thomas Vergara ont quitté la City. La bombe de 25 ans récemment passée à la frange a informé ses 2,7 millions d'abonnés sur Instagram de leur départ dans la matinée du samedi 23 décembre, révélant la destination de leur escapade de fin d'année. Les amoureux se sont envolés depuis l'aéroport d'Heathrow vers un petit coin de paradis composé de mer turquoise, sable fin et palmiers : l'île Maurice. Logés dans un sublime complexe de luxe, "l'établissement le plus tendance sur l'île" si l'on en croit le site officiel du Shangri-La's Le Touessrok Resort & Spa, Nabilla Benattia et Thomas Vergara n'ont pas tardé à se mettre à l'aise et à trouver leurs marques.

Quelques heures seulement après avoir partagé une photo d'elle dans les airs, Nabilla s'est affiché en bikini à deux reprises. D'abord allongée sur un petit muret au bord d'une somptueuse piscine, puis debout, les pieds dans le sable adossée à un palmier. Parée d'un deux-pièces coloré dont le bas ne recouvre pas l'intégralité de son fessier, la jolie naïade affiche sa silhouette impeccable, jambes fuselées et ventre plat. En légende de la première photo, la starlette révèle ne pas être au top de sa forme. "#sickbuthappy" (malade mais heureuse) écrit-elle en légende. Malgré cette petite baisse de régime, les fans sont conquis : "Whaouuuu une vraie beauté", "Petite sirène thomas a de la chance lol", "Oh mon dieu comme tu es magnifique je t'adore", "Toujours au top", "Parfaite", "Trop belle", peut-on lire dans les nombreux commentaires laissés sur les deux photos.

Et si Thomas Vergara a mis quelques heures à poster ses premières images de vacances sur sa page Instagram, le ténébreux brun a pu compter sur sa compagne pour l'afficher. Ce qu'elle a fait dans l'une de ses stories éphémères alors que le couple profitait d'une baignade en mer.