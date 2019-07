Nabilla Benattia enceinte : fille ou garçon ? Le sexe révélé

C'est officiel, on connaît le sexe du bébé de Nabilla Benattia et Thomas Vergara. C'est à nos confrères de Paris Match, dans son édition du 11 juillet 2019, que les tourtereaux qui se sont rencontrés dans Les Anges 5 (en 2013) ont annoncé l'heureuse nouvelle.

Nous apprenons donc que l'ancienne star de télé-réalité de 27 ans attend... un petit garçon. Une information aussi dévoilée en couverture du magazine. Nabilla y est à l'honneur et, pour l'occasion, elle a posé en petite lingerie noire transparente. Son beau baby bump est donc apparent et on constate qu'il a bien poussé ! "Nabilla, l'âge de raison. Rencontre à Londres. Enceinte, elle nous révèle : 'C'est un garçon'", peut-on lire sur la une du média. Le couple est comblé !

Thomas Vergara et la belle brune n'attendent donc pas une petite fille comme tout le monde le pensait. Le 5 juillet dernier, le futur papa de 32 ans avait en effet partagé une vidéo de lui caressant le beau bidon de la future maman. "Ma puce, il va falloir sortir maintenant !", avait-il légendé sa publication.

Pour rappel, c'est également vers Paris Match que Nabilla Benattia et son époux s'étaient tournés en avril dernier afin d'annoncer la grossesse. Ils avaient expliqué que, depuis octobre dernier, ils calculaient tout afin que la jeune femme tombe enceinte. En découvrant que cela avait fonctionné, les amoureux ont été envahis de bonheur. Thomas et sa femme songent déjà à l'avenir de leur bébé. Ils souhaitent déménager à Dubaï pour l'élever, car "là-bas, les écoles sont excellentes". "La drogue, l'alcool... ça n'existe pas. Nous avons déjà repéré une maison avec un bout de plage à nous. Et plein de chambres. Je pense que ma grand-mère Livia vivra avec nous", avait ajouté Nabilla.