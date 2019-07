Nabilla Benattia enceinte : son bébé exposé dès la naissance ? Elle répond

L'ancienne candidate de télé-réalité est enceinte de cinq mois. D'ici à quelques mois, Thomas Vergara et Nabilla Benattia accueilleront donc prochainement un bébé, dont on ne connaît toujours pas le sexe. Et il n'est pas certain qu'ils exposent cet enfant sur les réseaux sociaux.

Je sais pas encore nous n'avons pas pris la dcision mais une chose est sure nous allons le prserver un maximum . https://t.co/AMIlaZj59N — Nabilla Vergara (@Nabilla) 5 juillet 2019

C'est en avril dernier, à l'occasion d'une interview pour Paris Match, que Nabilla Benattia et Thomas Vergara ont officialisé cette grossesse. La future maman, enceinte de cinq mois, avait ensuite admis auprès de ses fans, sur Snapchat qu'elle avait des nausées ou les hormones en folie. Autre point négatif, l'apparition de nombreux boutons sur le corps. "Je pense que c'est les hormones. J'en ai partout, vraiment partout : dos, visage... Je ne peux rien faire, c'est cool juste avant Cannes. Heureusement qu'il y a le maquillage. Mais ce n'est vraiment pas facile. Une pensée pour tous les gens qui ont de l'acné, ça doit être terrible. C'est hyper dur de voir plein de boutons partout", expliquait-elle le 13 mai dernier. Et, fin juin, elle révélait avoir pris 15 kilos. Mais son bébé est en bonne santé et, c'est ce qui compte pour Nabilla Benattia.

