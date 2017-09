Nabilla Benattia : Son salaire incroyable pour des posts sponsorisés dévoilé !

Quand ils ne sont pas en plein tournage ou en booking (soirées rémunérées en boîte de nuit), les candidats de télé-réalité font des placements de produits sur les réseaux sociaux. Une activité qui leur permet d'avoir des revenus supplémentaires. Et plus une personnalité de ce milieu est suivie et possède des fans actifs, plus le montant de son cachet grimpe. C'est notamment le cas de Jessica Thivenin et Julien Tanti des Marseillais (W9) comme l'a révélé Magalie Berdah dans C'est que de la télé (C8), mercredi 20 septembre 2017.

Nabilla Benattia aussi peut se réjouir de voir son compte en banque considérablement augmenter après chaque publication car selon la fondatrice de l'agence Shauna Events, elle touche "entre 3 000 et 6 000 euros". Une très belle somme qui devrait augmenter dans les années à venir si la compagne de Thomas Vergara reste sous le feu des projecteurs ! Pour preuve, il y a deux ans elle empochait un peu moins d'argent grâce à ses publications sponsorisés.

Comme l'avait révélé Le Tube (Canal +) en 2015, Nabilla Benattia touchait 1 500 euros pour un tweet et jusqu'à 2 000 euros pour un post Insta­gram.