Nabilla clashé par Keen'V ? Il rétablit la vérité !

Décidément, entre Keen'V et Nabilla, rien ne va plus. La presse s'emballe depuis près de deux années, mais tout récemment, le jeune chanteur a souhaité remettre les choses dans leur contexte. Non il n'a pas comparé la bimbo à une canette de Coca, et il l'explique dans une interview qu'il a accordée à nos confrères du magazine Closer ce 7 juillet 2017.

À la question "Avez-vous vraiment dit de Nabilla 'Autant parler à une canette de Coca, c'est plus rempli'?", l'homme marié est revenu sur les propos qu'il avait tenus : "Non, justement. La question était : 'Quel est ton style de femme ?' La journaliste m'a dit : 'Pourquoi les bimbos, ça t'intéresse pas ?' J'ai rétorqué : 'Autant parler à une canette de Coca, c'est plus rempli.' Puis, elle a demandé : 'Comme Nabilla ?' J'ai dit : 'Non. Nabilla n'est pas le genre de personne qui m'intéresserait.' C'est tout. Nabilla est très jolie, mais elle ne m'attire pas."

Pourtant, l'interprète du tube J'aimerais trop assurait ceci à nos confrères de PureCharts le 10 octobre 2015 à l'occasion de la sortie de son album Là où le vent me mène : "Je n'ai pas de fixette physique et je m'intéresse plus au charme qu'à la beauté. J'aime les femmes naturelles et, surtout, pas superficielles. Les bimbos me laissent de marbre : Nabilla, c'est non. Il n'y a pas de discussion possible, autant parler à une canette de Coca, c'est plus rempli. Je cherche une femme avec laquelle je puisse partager, discuter de tout."

Mais qu'en pense la principale intéressée ? Qu'importe, pour le moment elle s'est envolée en direction de l'Australie pour tourner les premiers épisodes de sa nouvelle télé-réalité qui sera diffusée à la rentrée prochaine sur le canal 12 de la TNT.

L'interview intégrale de Keen'V est à lire dans Closer en kiosques le 7 juillet 2017.