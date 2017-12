Nabilla en bikini sexy : Ses vacances de rêve avec son amoureux Thomas Vergara

Cette année, pas questions pour Nabilla et Thomas Vergara de célébrer les fêtes de fin d'année dans le froid. Les amants terribles de la télé-réalité ont quitté Londres, où ils se sont installés en 2016, et se sont envolés il y a quelques jours vers l'île Maurice, où ils profitent de la météo et des paysages de rêve.

Sur place, la jolie brune et son amoureux séjournent au Shangri-La's Le Touessrok Resort & Spa, un hôtel luxueux présenté comme "l'établissement le plus tendance sur l'île". Entre les piscines, le sable blanc et l'eau turquoise de l'océan indien, les amoureux se sont offert une escapade paradisiaque.

Profitant du soleil depuis le 23 décembre 2017, Nabilla et Thomas Vergara ont eu le temps de partager sur les réseaux sociaux quelques photos souvenirs de leur séjour de rêve. Ainsi, sur Instagram, si le beau brun aux yeux verts n'a publié qu'un seul cliché, la brunette a quant à elle gâté ses followers.

En bikini sexy lors d'un bain de soleil, les pieds dans l'eau sur la coque d'un bateau ou encore en pleine baignade dans les eaux transparentes de l'île Maurice, Nabilla et sa silhouette parfaite font sensation. Et ce ne sont pas ses fans qui diront le contraire... "Tu es magnifique", "Vous me faîtes rêver tous les deux avec vos photos de vacances", "Sublime Nabilla, il n'y a pas d'autre mot", "Une véritable sirène en maillot de bain", "Le corps de rêve qu'elle a !", lancent-ils en commentaires.

Toutes les photos de Nabilla et Thomas à l'île Maurice sont à découvrir dans notre diaporama ci-dessus !