Nabilla enceinte : maxi décolleté sans soutien-gorge, sexy à Londres !

Qui a dit qu'on ne pouvait pas être stylée quand on est enceinte ? Sûrement pasNabilla qui prouve encore une fois que grossesse peut rimer avec glamour.

Récemment Nabilla confiait souffrir de quelques désagréments pendant sa grossesse. Sautes d'humeurs, fatigue excessive, elle expliquait également souffrir d'acné : "Je pense que c'est les hormones. J'en ai partout, vraiment partout : dos, visage..." Pour autant, la jolie brune n'en oublie pas son statut d'influenceuse mode.

Elle se dévoile ainsi avec une robe ultra sexy blanche de la marque Choosy. Associée à des escarpins blancs, cette robe met en valeur la silhouette de la belle Nabilla. Pour accompagner ce look, elle choisit un sac à main Hermès rouge et maquille ses lèvres d'un rouge à lèvres de la même nuance. Une vraie pro ! Rien à dire, Nabilla sait comment sublimer la collection make-up Nab Cosmetics qu'elle a imaginée.

Pourtant, deux détails choquent les fans. D'abord, certains sont étonnés de ne plus voir son baby bump : "On voit pas que tu es enceinte", "Mais ou est le bébé sur cette photo ??????","ton ventre a disparu". Autre détail, ce décolleté plongeant qui semble ne pas faire l'unanimité parmi ses fans. Nabilla a fait fi de son soutien-gorge et dévoile sa poitrine sans aucun complexe. Fidèle à elle-même, Nabilla ne prête aucune attention à ces commentaires et se contente simplement de souhaiter "Happy women ❤️ Bon week end à tous".

Pour les intéressées, Nabilla a créé une collection capsule en collaboration avec la marque Missguided disponible sur https://www.missguidedfr.fr/campaign/nabilla.