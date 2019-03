Nabilla enceinte : Première photo de son baby bump

Nabilla n'a pas encore confirmé l'information mais cela commence à se voir... Il y a quelques jours, le site Public a annoncé la grossesse de l'ex-star de télé-réalité, précisant même qu'elle serait enceinte de trois mois. Comme la brune n'a rien annoncé de son côté, seul un baby bump permettrait de transformer la rumeur en information et il semblerait que cela soit désormais possible.

Sur Snapchat, Kamel, un proche du couple (coach sportif de Thomas Vergara notamment), a posté l'air de rien une séquence montrant la jeune femme de 27 ans dans un pantalon kaki qui moule son ventre jusqu'en haut. Cela semble même être un pantalon de grossesse. Un vêtement destiné à maintenir le bidon des femmes enceintes et à les mettre en valeur. Cet accessoire bien utile permet surtout de constater le petit ventre arrondi de la star...

Celle qui est en couple depuis six ans avec son chéri, ils sont d'ailleurs fiancés, semble donc bel et bien enceinte et parfaitement radieuse.