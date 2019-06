Nabilla enceinte: son ventre sublimé par une robe Zara qui fait craquer ses fans

Nabilla est devenue depuis quelque temps une véritable influenceuse mode. Son dressing est désormais une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes femmes, qui sont tombées amoureuses de ce nouveau style. D'ailleurs, Nabilla poste régulièrement des photos de ses looks. Immédiatement, les followers tentent de deviner la marque des pièces. Le 8 juin 2019, Nabilla a publié un nouveau cliché d'une somptueuse robe longue blanche. Une subtile allusion à son futur mariage avec Thomas Vergara ?

Mix & Match réussi

Pour ce look, Nabilla a choisi une robe blanche aérienne et fluide. Composée de dentelle et de petits boutons, la création met en valeur son corps de future maman. Les followers tentent comme toujours de chercher où trouver cette tenue. "Omg ta robe !" Certaines modeuses averties reconnaissent rapidement une robe estivale Zara. " C'est une Zara !"

Malheureusement, cette fameuse création n'est déjà plus disponible sur le site car elle est en rupture de stock. La faute à Nabilla, qui sait ?

Pour accompagner cette robe, Nabilla a choisi un long gilet duveteux ainsi qu'une pièce emblématique de la star Carrie Bradshaw : le sac Saddle Bag de Dior. Pièce fétiche de Carrie dans la série Sex And The City, ce sac est par contre moins bon marché que les autres pièces de ce look. Il coûte la modique somme de 2 300 euros. Dans tous les cas, Nabilla prouve comme à chacune de ses publications qu'on peut marier avec style des pièces bon marché avec des pièces plus luxueuses.

Et pour bouger son bidon avec style, Nabilla sait aussi comment s'y prendre. La preuve ? Regardez...