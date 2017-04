Nabilla : Ultra décolletée à Coachella, elle pose avec une star internationale !

Vendredi 14 avril, l'édition 2017 du Coachella Festival a été lancée à Indio, au sud-est de Los Angeles. Si de nombreuses stars américaines ont été aperçues sur place, à l'instar de Kylie Jenner, Emily Ratajkowski et Vanessa Hudgens, il s'avère que Nabilla aussi faisait partie de la fête. La star de télé-réalité y a même pris la pose avec l'une des plus belles femmes du monde.

La belle brune de 25 ans a profité du voyage pour dévoiler des looks particulièrement sexy. Après avoir pris la pose dans une voiture décapotable en micro short noir et t-shirt rock, la bimbo a dévoilé son corps de rêve dans une robe blanche au style hippie, extrêmement échancrée. Une pièce créée par un mannequin célèbre dans le monde entier, Alessandra Ambrosio. En collaboration avec la marque Revolve, le top brésilien a imaginé une ligne de vêtements, ále by Alessandra.

Mieux, Nabilla a pris la pose avec le top de Victoria's Secret. Une rencontre qu'elle a fièrement dévoilé sur son compte Instagram.