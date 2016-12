Nabilla VS Capucine, Ayem VS Martial... Les clashs des personnalités télé de 2016

Cette année 2016 à la télévision a été ponctuée de fous rires, d'histoires d'amour, de larmes, mais aussi... de disputes. Retour sur les altercations les plus marquantes !

Ayem Nour VS Martial, une bataille pour le Mad Mag

Le 23 février 2016, Ayem Nour faisait son grand retour sur NRJ12 pour prendre les commandes du Mad Mag pour le meilleur... et surtout pour le pire. Très vite, des rumeurs annonçant des tensions entre l'animatrice et son chroniqueur Martial Bétirac sont apparues. S'ils ont rapidement démenti cette histoire, l'absence de la maman d'Ayvin (5 mois) à partir du 15 avril a relancé les ragots.

Et, alors que Martial – qui la remplaçait – assurait qu'Ayem Nour était partie en congé maternité et qu'il était très heureux pour elle, la jeune femme tweetait : "Mes amours, j'ai quitté le #MadMag, car Martial est insultant et irrespectueux. Il a fait ça aussi avec Karima Charni... Stop aux mensonges !!!. En effet, hier mon médecin m'a trouvée trop stressée et me conseille de prendre du recul... C'est de la fatigue morale pas physique. Physiquement je pouvais continuer mais je ne voulais pas faire semblant plus longtemps, on vous doit la vérité car ce succès c'est grâce à vous." L'ancien candidat de Nouvelle Star s'était quant à lui exprimé pour la première fois dans Touche pas à mon poste, le 10 mai, et avait assuré que la jeune femme avait extrapolé la situation. "Ça ne s'est pas passé mal, il y a eu une dispute de boulot comme il peut y en avoir partout. Moi j'ai beaucoup appris à ses côtés", confiait-il notamment.

Au final, c'est Ayem Nour qui a remporté cette guéguerre. La raison ? A cause des audiences en baisse, NRJ12 a pris la décision d'évincer le beau brun et de le remplacer... par l'ancienne compagne de Vincent Miclet. Ainsi est-elle de nouveau à l'antenne du lundi au vendredi, à partir de 17h25, et ce depuis le 10 octobre dernier.

Mélanie Da Cruz VS Samantha, une bataille pour un homme

Samantha Jacquelinet a eu bien du mal à supporter le fait que son ancien compagnon Anthony Martial ait retrouvé l'amour dans les bras de Mélanie Da Cruz, candidate des Anges 8. Elle s'est donc amusé à la critiquer violemment, ainsi que son ex, par le biais des réseaux sociaux. La maman de Peyton (1 an) a par exemple accusé l'attaquant international français de Manchester United d'être un mauvais papa et de ne pas subvenir aux besoins de sa fille. Une version rapidement démentie par le principal intéressé.

Mélanie Da Cruz a quant à elle régulièrement été insultée par Samantha ou moquée sur son physique. "Je suis quelqu'un de très gentille que ce soit très clair avec toi, mais ouvre encore juste ta bouche sur moi et je débarque chez ta mère (...). Que tu prenne Anthony c'est une chose, mais que tu parles de moi en est une autre. (...) Et je te le dis, tu es une prostituée bonne journée (sic)", écrivait-elle par exemple en juillet dernier. Des critiques auxquelles, la plupart du temps, la candidate de NRJ12 n'a pas répondu.

Nabilla Benattia VS Capucine Anav, une battaille à cause de TPMP

Capucine Anav ne pensait pas que ses déclarations sur Nabilla Benattia dans Il en pense quoi Matthieu ? (C8) vendredi 4 novembre 2016 feraient autant de dégâts. Quand Matthieu Delormeau lui a demandé si elle était favorable au retour de la compagne de Thomas Vergara dans TPMP, la chroniqueuse a répondu : "Je l'ai trouvée très amaigrie et j'ai trouvé qu'elle avait une petite mine...J'ai peur que le fait qu'elle revienne devant les projecteurs, ça refasse ce qu'il s'est passé l'an dernier avec son compagnon. (...) J'ai surtout peur qu'elle prenne ma place. Je ne vais pas le cacher, je suis jalouse. Je l'aime beaucoup. Elle peut revenir si elle ne pique pas ma place."

Des remarques que Nabilla n'a pas du tout appréciées. Cette dernière a donc écrit par le biais de son compte Twitter que Capucine et elle ne jouaient pas dans la même cour. Si d'ordinaire, la chroniqueuse de TPMP ne répond pas aux attaques, elle n'a pu s'empêcher d'écrire un long message à l'adresse de sa rivale pour mettre les choses au clair. "Jalouse est un terme qui n'a aucune connotation négative (...). Alors sortir un terme de son contexte pour rallier des personnes à sa cause ou démonter quelqu'un par plaisir est la pire des perversités (...). Elle ne joue pas dans la même cour m'a-t-elle dit. Tant mieux, les promenades je les ferai dans la mienne !!", pouvait-on notamment lire sur son compte Twitter.

Après quoi, elle est revenue en larmes sur cette altercation dans TPMP, lundi 7 novembre : "Je ne lui en veux pas. Tout le monde sait que c'est une personne instable. L'ins­ta­bi­lité psycho­lo­gique, c'est une mala­die. J'es­père du fond du coeur qu'elle va se soigner parce que je l'aime beau­coup." Une déclaration que Nabilla a suivie en direct puisque quelques minutes plus tard, c'est elle qui a souhaité intervenir via l'application Snapchat. La bimbo a tout d'abord insisté sur l'hypocrisie de Capucine Anav : "Quand je la voyais, elle me disait que je lui manquais dans TPMP et que j'y avais ma place. (...) Ses passages télé ne coïncidaient pas avec ce qu'elle disait en vrai." Elle a ensuite lancé : "C'est facile de pleurer sur un plateau télé."

Nabilla Benattia VS Matthieu Delormeau, une bataille

Des tensions sont également apparues entre Nabilla et Matthieu Delormeau à plusieurs reprises cette année. L'ancien animateur de NRJ12 était rarement tendre envers la jeune femme quand son actualité était évoquée dans TPMP. Mardi 29 mars, le chroniqueur s'est par exemple opposé à son retour dans Touche pas à mon poste. "Désolé, je vais être un peu brutal, mais quand je vous regardais à l'antenne, c'était pour moi la seule erreur de casting. Je la trou­vais assez vulgaire. Ça faisait dîner de con (...). Bref, elle ne reflé­tait pas du tout les valeurs de l'émis­sion."

Une remarque qui avait fait bondir Nabilla Benattia. "Matthieu le frustré ne t'inquiète pas je te volerai pas ta place, on joue pas dans la même cour", écrivait-elle sur Twitter. Le 30 mars, Matthieu Delormeau était donc passé de nouveau à l'attaque dans l'émission de Cyril Hanouna en rappelant à son ennemie que c'était NRJ12 qui l'avait fait naître et qu'il n'avait rien dit de méchant. Ils ont toutefois fait la paix en direct le 28 avril lors du retour de l'ex star des Anges dans TPMP. Une réconciliation qui n'a malheureusement pas duré bien longtemps.

Vivian VS Nathalie, une bataille à cause de la jalousie ?

Nathalie était au coeur de graves accusations début juin. Son ancien petit ami Vivian avait assuré, par le biais de son compte Twitter, qu'elle avait eu des relations sexuelles avec Florian de Qui veut épouser mon fils ?, Clément des Marseillais et avec un homme politique. Des rumeurs auxquelles la candidate de La Villa des Coeurs Brisés 2 (NT1) a répondu lors de son passage dans le Mad Mag de NRJ12, le 15 juin.

Si Nathalie a confirmé avoir eu une aventure avec Clément et Florian, elle a démenti avoir couché avec un homme politique : "C'est des bêtises. Évidemment que je n'ai pas couché avec un homme politique. Si Vivian est prêt à balancer des noms comme ceux de Clément ou Florian pour faire du buzz, imaginez le buzz qu'il aurait s'il avait vraiment le nom d'un homme politique entre les mains !" Et d'ajouter : "Je ne peux plus pardonner, il a été très très loin dans ses propos, c'est vraiment de la diffamation." Elle n'a toutefois pas souhaité plainte contre son ancien compagnon.