L'année 2017 commence de la plus belle des façons pour la sympathique comédienne Nadège Beaus­son-Diagne. L'actrice, notamment vue dans Plus belle la vie et ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste, va se marier !

C'est sur son compte Instagram qu'elle a fait part de l'heureuse nouvelle en postant un message accompagnant une photo de son amoureux, Geof­froy Jeff Tekeyan. "L'homme de ma vie. Celui que je n'imaginais plus rencontrer. Mon tout. Mon essentiel et mon indispensable. Cette année sera à jamais la nôtre parce que tu m'as demandé et que je t'ai dis oui. Oui et oui et oui pour partager ta vie. Te dire que je t'aime n'est rien à côté de ce que je ressens, ce que tu m'apportes, ce que tu remues et apaises en même temps. J'ai envie de crier à ceux qui n'y croient plus que si, l'amour véritable existe mais que sa beauté le rend rare et précieux. Ne doutez jamais de vous, aimez-vous chaque jour et un jour vous rencontrez celui qui vous aime au-delà de vous, malgré vos doutes et surtout vous l'aimerez pour les bonnes raisons ; pour lui, pas pour vous. Mon amoureux et futur époux, merci la vie et aussi la psychanalyse, les amies en or et le beau hasard qui t'a mis sur ma route. Ta future tout...#love #love #love @jefftekeyan", a-t-elle écrit.

À 40 ans, Nadège Beaus­son-Diagne traverse une extraordinaire période puisqu'en plus de cette demande en mariage, dans les prochains mois, elle devrait tourner dans le prochain film de Valérie Lemercier et elle sortira même un album, ainsi qu'elle l'a confié à Gala.