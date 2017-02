Nadège Lacroix bientôt de retour à la télé : Son projet dévoilé !

Nadège Lacroix est une véritable touche-à-tout !

Révélée dans la 6e saison de Secret Story en 2012 (qu'elle a remportée), la jolie Suissesse s'est vite tournée vers la comédie et l'animation. Ses fans ont ainsi pu la retrouver l'année suivante dans l'émission Télé-réalité : leur nouvelle vie (TF6), au côté d'Adrien Lemaître, dans la série Sous le soleil de Saint-Tropez sur TMC (dans le rôle de Lisa), ainsi que dans l'After de Secret Story 7 en tant que chroniqueuse.

En 2014, c'est dans Les Mystères de l'amour (TMC) qu'elle obtient un rôle avant de se retrouver dans la saison 4 d'Hollywood Girls en 2015 et sur les planches dans la pièces À vos souhaits. Elle revient ensuite à la télé-réalité en 2016 avec Friends Trip 2 et Les Anges 8. Et voilà que cette année, Nadège Lacroix a pris la décision d'endosser de nouveau le rôle d'animatrice.

En effet, la jeune femme de 30 ans a annoncé par le biais de son compte Twitter qu'elle s'était envolée pour Madrid afin de tourner la deuxième saison de Ridiculous made in France (MTV), une adaptation du show américain Ridiculous. L'émission évoque les vidéos qui font le plus le buzz sur le Web.

Pour cette nouvelle aventure, Nadège Lacroix est accompagnée de Jean-Baptiste Goupil (The Voice), déjà présent lors de la première saison, et de Miko (La méthode Cauet, Show le matin). Rendez-vous le 16 mars, à 22h25 pour découvrir le résultat.