Nadège Lacroix entièrement nue : Sa réponse aux critiques sur son décolleté !

La nouvelle photo de Nadège Lacroix fait le buzz sur Instagram. Et pour cause, l'ex-candidate de Secret Story 6 prend la pose complètement nue, de dos dans sa baignoire. Comme elle l'explique en légende, le cliché est un "souvenir de [ses] 23 ans". Puis, Nadège Lacroix – aujourd'hui âgée de 31 ans – a indiqué poster cette photo d'elle en tenue d'Ève en réponse à la polémique sur son décolleté et sa "tenue vulgaire".