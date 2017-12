Nadège Lacroix et la chirurgie : "Je ne suis contente d'aucune opération"

Cinq ans après avoir remporté Secret Story 6 (NT1 et TF1), Nadège Lacroix participe à La Villa des coeurs brisés 3 (NT1). À cette occasion, la candidate de télé-réalité a accordé un entretien à nos confrères du magazine Public dans lequel elle évoque ses amours, son adolescence difficile ou encore ses différents recours à la chirurgie esthétique.

Pour rappel, Nadège Lacroix s'est offert une nouvelle poitrine ainsi qu'un nouveau nez. Des opérations qu'elle semble regretter aujourd'hui. "Je ne suis contente d'aucune opération que j'ai faite. J'ai une différence de texture entre mes nibards, il y en a un parfait et l'autre pas du tout. Et mon nez, je ne le trouve pas beau, je n'aime pas la pointe...", avoue celle qui a fricoté avec Gabano. Et d'ajouter : "Et mon nez, je l'aimais bien, bordel, pourquoi je l'ai changé ?"

Mais il faut dire que la jeune femme n'a "jamais eu beaucoup de confiance en [elle] physiquement". "Je ne me trouve pas jolie et je ne me trouverai peut-être jamais jolie, mais je suis comme ça...", lance-t-elle. Et de conclure : "J'aimerais bien être comme toutes ces filles canon qui ne pensent qu'à la longueur de leurs cheveux, mais moi, ma vie, elle a été dure, alors je préfère m'aimer pour ce que je suis à l'intérieur aujourd'hui."

Pour rappel, l'ex-compagne de Nicolas (Les Anges 8) a été "mise à la porte" par sa mère à l'âge de 16 ans. "Mon côté rebelle perturbait son couple avec l'homme qu'elle avait choisi", explique-t-elle. Après quoi, et pendant six ans, Nadège Lacroix a vécu avec un homme de dix ans son aîné qui s'est révélé être "un pervers narcissique qui [l'a] coupée de tout [son] entourage et qui a fini par devenir violent verbalement et physiquement".

