Nadine Morano : "J'ai été majorette sur le Tour de France !"

A l'occasion du Tour de France, les journalistes du Parisien interrogent chaque jour une figure emblématique de la région où passent les cyclistes, sur les souvenirs qu'ils conservent de la Grande Boucle. Ce mardi 4 juillet, c'est Nadine Morano, ancienne députée de Meurthe-et-Moselle, qui s'est confiée au célèbre quotidien.

"Figurez-vous que j'ai été majorette sur le Tour de France ! Mais, comme j'avais tout juste 10 ans, on disait minorette. J'essayais de ne pas faire tomber mon bâton ! C'était le spectacle de l'été. Le Tour arrivait dans mon quartier. Nous étions en 1973. Je revois encore la caravane du Tour. Nous, nous étions après la ligne d'arrivée et on a fait notre numéro. J'avais mon petit uniforme et mon chapeau. Je me rappelle avoir vu passer beaucoup de coureurs. Il y avait notamment Raymond Poulidor", s'est-elle souvenue.

L'ex-ministre du Travail, membre du parti Les Républicains, n'est pas la seule de sa famille à conserver d'excellents souvenirs de cet événement fédérateur. "Le Tour de France, c'est vraiment la fête populaire par excellence où tout le monde se côtoie sans chichi. Mon frère était un grand amateur de vélo. Il jouait avec des petits cyclistes en plastique. Il s'inventait des courses en imaginant les grands champions. A l'époque, j'étais trop petite pour comprendre vraiment ce qu'était le Tour. C'était pourtant le grand événement de l'été dans mon quartier", a-t-elle ajouté.

Aujourd'hui âgée de 53 ans, la femme politique aux positions parfois controversées a, sans doute, depuis eu tout le loisir de découvrir le véritable enjeu de cette compétition annuelle, au cours de laquelle s'affrontent, étape par étape, les meilleurs cyclistes venus du monde entier.

Coline Chavaroche