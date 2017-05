Naëlle (La Villa des coeurs brisés 2) est enceinte de son deuxième enfant

À l'instar de Benjamin Machet qui vient d'annoncer qu'il allait devenir père une nouvelle fois, Naëlle, candidate du Bachelor en 2016 et de La Villa des coeurs brisés 2, est enceinte de son deuxième enfant.

La jeune femme qui a eu une courte aventure avec Lakhdar a fait cette révélation sur Twitter. Postant un cliché de ses mains et de celles de son amoureux posées sur son ventre arrondi, elle a écrit : "De toutes les choses que j'ai faites, celle dont je suis le plus fière, c'être devenue maman." Puis, la jolie brune a retweeté plusieurs messages d'internautes la félicitant pour cette bonne nouvelle.

Très discrète sur sa vie privée, Naëlle avait dévoilé en janvier être de nouveau amoureuse. "Je suis en couple depuis quelques mois et j'ai rencontré une personne avec qui je suis bien. Une personne plus âgée que moi, il a 28 ans, et qui me correspond. Il me rend la plus heureuse, il me complète et il s'entend très bien avec mon fils. Tout est parfait ", avait-elle déclaré.

Par amour pour son compagnon, elle avait décidé d'arrêter la télé-réalité.

Nous lui adressons toutes nos félicitations.