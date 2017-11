Nagui affirme avoir souffert de son prénom : "Ça forge un caractère !"

Samedi 4 novembre 2017, Nagui s'est trouvé à parler de son prénom dans son jeu Tout le monde veut prendre sa place sur France 2.

C'est alors qu'une candidate prénommée Caroline révélait les prénoms très originaux qu'elle a donnés à ses trois filles (Zélie, Eulalie et Adélie) que l'animateur de 55 ans, aujourd'hui très épanoui auprès de sa compagne Mélanie Page, a décidé d'évoquer son cas personnel en public.

"C'est ce que je disais à mes parents : 'Nagui ? Mais pourquoi ?' Ça forge un caractère d'avoir un prénom qu'il faut épeler à chaque rentrée des classes, où il faut expliquer que 'Non ce n'est pas une fille, c'est un garçon' et ainsi de suite... Moi Nagui, j'avais Maguy qui me poursuivais...", a-t-il révélé avec humour en faisant référence à une série culte des années 1980 et 90. "Ça va, ça va ! Ça n'a jamais fait rire personne !", a-t-il ajouté, faussement vexé, face aux rires du public.

De son côté, la candidate Caroline a expliqué qu'elle avait trouvé ces trois prénoms... dans des cimetières : "Avec mon mari, on aime les vieux prénoms et on s'est dit que le seul endroit où on pouvait trouver ce genre de prénoms, c'est au cimetière (...) Le pire, c'est Eulalie, où j'étais à un enterrement !"

