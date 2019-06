Nagui : "Ne me parlez pas de ma maman, ça va me faire pleurer"

Marié à Mélanie Page depuis juin 2010, l'animateur Nagui est devenu une référence dans l'univers télévisuel français. Le 6 juin 2019, Nagui a pourtant vécu une émission définitivement pas comme les autres... Une candidate lui a parlé de sa maman disparue. Une rencontre qui a bouleversé l'animateur, habituellement très discret sur sa vie privée.

Je connais des choses sur vous...

Emilie interpelle Nagui en lui confiant qu'elle connaît bien plus l'animateur qu'il ne peut le penser... "Je connais des choses sur vous", dit-elle. Étonné et un peu inquiet, Nagui cherche à comprendre. "À propos de quoi ? Donnez moi une piste et je vous dirai si oui ou non vous pouvez raconter..." Emilie répond alors : "De votre maman."

Très touché, Nagui l'écoute attentivement. La candidate confie savoir où enseignait sa maman, qui était professeur de français au lycée Lys Sainte Marie à Cannes. "J'ai des amis qui ont eu votre mère en prof. Ça filait droit avec elle", rapporte-t-elle.

Amusé, Nagui répond : "À la maison, ça filait droit aussi." Il raconte ensuite une anecdote très personnelle sur sa maman : "Ma douce maman qui n'est plus là, quand je faisais une émission, N'oubliez pas votre brosse à dents, qui était un pur délire, chaque fois que l'émission passait, j'avais maman au téléphone le lendemain qui me disait 'ridicule', mais c'est de l'amour." Enfin il déclare : "Ça me touche énormément que vous parliez de ma maman, ça me fait chaud au coeur."

Invité sur le plateau de Thierry Ardisson en mars 2017, Nagui s'exprimait sur la perte de ses parents : "Mes parents m'ont inculqué des valeurs, des valeurs de respect, des valeurs de travail et c'est vrai qu'ils ne sont plus là et c'est vrai que ça me manque..."

Une émission bien particulière qui laissera un tendre souvenir dans le coeur de l'animateur de 57 ans.