Natalie Portman ne va pas accoucher toute de suite : "J'assume mes rondeurs"

On en s'en souvient encore comme si c'était hier. De Natalie Portman, sublime à se damner dans une robe violette, sur le tapis rouge des Oscars 2011, le soir où elle remportait sa première statuette de la meilleure actrice pour son rôle dans Black Swan. La star était alors enceinte de son premier enfant, le futur petit Aleph.

Cinq ans plus tard, bis repetita - enfin presque. Natalie Portman brigue un deuxième Oscar pour sa performance dans Jackie et elle est à nouveau enceinte. La belle et son chéri français Benjamin Millepied attendent leur deuxième enfant. Une heureuse nouvelle dont on est au courant depuis début septembre et ce baby bump qu'elle avait dévoilé à la Mostra de Venise. Et si certains médias sont déjà en train d'évoquer un accouchement imminent, ne vous y trompez pas : Natalie Portman ne va pas mettre au monde son bébé dans les jours à venir.

"Cela m'amuse car, comme je suis plutôt petite, mon ventre est beaucoup plus rond, mais en réalité, mon accouchement n'est pas prévu avant le printemps. J'ai éclaté de rire récemment dans une boutique quand un vendeur m'a demandé si la naissance était imminente. Je lui ai répondu non, ce n'est pas pour les prochains jours, ni les prochaines semaines, mais pour les prochains mois. Il a eu l'air gêné, mais moi, j'assume mes rondeurs", révèle l'actrice de 35 ans, qui ne compte pas disparaître avant la cérémonie des Oscars, le 26 février prochain. D'autant qu'elle compte sur ce baby bump pour lui porter à nouveau chance dans sa quête du graal face à Isabelle Huppert et Emma Stone. "Je me dis que mes bébés me portent bonheur, s'amuse-t-elle en interview avec Le Matin. Mais surtout qu'ils sont la plus belle chose de ma vie. J'ai la chance d'avoir de la joie dans ma vie privée, tout comme dans ma carrière."

Visiblement curieux et franc du collier, le journaliste du Matin n'hésite pas à questionner la comédienne sur le sexe du bébé. "Je ne tiens pas à savoir le sexe de notre enfant à l'avance... et encore moins à le dire au monde entier", répond-t-elle alors que la rumeur parle d'une fille.