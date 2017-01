Natalie Portman "terriblement triste" : Elle venait de tourner avec John Hurt...

Alors qu'elle a vu le trophée des SAG Awards lui échapper au profit d'Emma Stone (La La Land), c'est pour une tout autre raison que Natalie Portman, qu'on découvrira le 1er février dans le biopic de Pablo Larrain Jackie, a le coeur lourd. Elle vient de perdre un partenaire, l'actrice britannique John Hurt.

L'immense comédien John Hurt à qui l'on doit la bouleversante incarnation d'Elephant Man (1980) est décédé le 25 janvier à 77 ans à Cromer, dans le comté de Norfolk en Angleterre. Parmi ses dernières prestations, il a joué le père Richard McSorley dans Jackie face à Natalie Portman. C'est à lui que se confie Jackie après la mort tragique de son époux John Fitzgerald Kennedy en 1963. Les deux acteurs avaient également joué ensemble dans V pour Vendetta, près de dix ans auparavant.

"Je suis terriblement triste d'apprendre la disparition de John. J'ai eu le privilège de faire deux films avec lui, deux oeuvres qui ont été portées au sommet grâce à ses performances. Il était le plus talentueux des comédiens, et aussi un être humain profondément bon, drôle, poétique, intelligent et chaleureux. J'envoie toutes mes pensées à sa famille dans cette douloureuse épreuve et j'encourage ses fans à regarder ses films, que nous avons la chance de chérir pour toujours", a-t-elle déclaré par voie de communiqué. Le réalisateur de Jackie, Pablo Larrain, l'a décrit comme un homme "invincible, inébranlable, éternel".

Nommée aux Oscars face à Isabelle Huppert (Elle), Natalie Portman aura certainement d'autres mots touchants pour son ami si elle remporte la victoire.