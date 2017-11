Natasha Bedingfield enceinte : Un clip coloré pour révéler le sexe du bébé

Natasha Bedingfield révélait il y a un mois sur Instagram, comme le font de plus en plus de célébrités, attendre son premier enfant. La popstar britannique de 35 ans, interprète du tube Unwritten (2007), a fait nettement plus original pour dévoiler le sexe de son bébé en utilisant son clip Hey Boy.

Les fans de Natasha Bedindfield attendent son quatrième album depuis sept ans. Cette année, les choses semblent s'accélérer enfin après la sortie au printemps du single Let Go et, le 3 novembre, du très entêtant Hey Boy. Le clip, réalisé par Kii Arens, vient de tomber. La chanteuse en a dévoilé quelques extraits sur son compte Instagram, écrivant notamment en légende de l'un de ses posts qu'elle a utilisé cette vidéo pour révéler le sexe de son premier enfant. Par ailleurs, les premières rondeurs de femme enceinte de Natasha sont mises à l'honneur en ombres chinoises dans le clip.

Pas de doute, c'est donc un bien garçon qu'attendent Natasha Bedingfield et son époux, l'homme d'affaires californien Matt Robinson. Le couple est marié depuis 2010 - la cérémonie avait été organisée à Malibu. La chanteuse avait donc annoncé sa grossesse sur Instagram en légende d'une photo signée Troy Jensen la montrant dans les bras de son compagnon, tous deux tenant son ventre : "Matt et moi sommes très enthousiastes à l'idée de vous dire que nous allons mettre au monde une nouvelle petite vie ! Nous avons tellement hâte d'embarquer pour ce voyage extraordinaire ensemble. Un énorme merci à mon ami Troy Jensen pour avoir immortalisé ce moment magnifique pour nous."