Natasha St-Pier dézinguée par un journaliste star : "C'est une abomination"

Heureusement que sa pratique du yoga, désormais professionnelle, lui a appris le calme et la sérénité car Natasha St-Pier va en avoir bien besoin... La populaire chanteuse 38 ans a été méchamment taclée par le journaliste Philippe Manoeuvre sur les ondes de RTL.

Chroniqueur régulier de l'émission Les Grosses Têtes, animée par Laurent Ruquier, Philippe Manoeuvre a relaté une anecdote dans l'émission du mardi 26 mars 2019. En effet, évoquant sa présence à un concert du regretté Johnny Hallyday au Parc des Princes, en 2003, il s'est souvenu de la participation sur scène de Natasha St-Pier et, de toute évidence, ce n'est pas du tout sa tasse de thé ! "J'ai rarement autant souffert que quand elle est venue faire un duo avec Johnny Hallyday au Parc des princes. J'ai jamais entendu un truc pareil ! Johnny Hallyday se frottait la tête, les gens regardaient à côté et se disaient : 'Qui chante ça comme ça ? C'est pas vrai !' C'est pas une chanteuse, Natasha St-Pier, c'est une abomination !", a-t-il déclaré avec son légendaire franc-parler.

Natasha St-Pier et Johnny Hallyday avaient en effet interprété ensemble le tube J'oublierai ton nom. Le méchant tacle de Philippe Manoeuvre, qui s'est récemment aussi payé le représentant français au prochain concours de l'Eurovision, Bilal Hassani, semble purement gratuit. Sur une vidéo pirate du concert capté en DVD, on peut voir un Johnny Hallyday très souriant tout au long de son duo avec la jeune femme, laquelle s'en sort très bien malgré, on l'imagine volontiers, un peu de stress !

Au cours de cette grande tournée, Johnny Hallyday avait aussi eu l'occasion de chanter en duo avec plusieurs personnalités comme Lara Fabian, Isabelle Boulay ou encore Chimène Badi. Mais, clairement, les chanteuses à voix n'auront jamais les faveurs du journaliste spécialiste du rock...