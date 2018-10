Nathalie Baye et Alice Taglioni réunies pour l'amour du vin

Comme chaque année depuis 157 ans, la plus célèbre vente de vins au monde a eu lieu en novembre. Cet automne, le rendez-vous a été donné le 18 novembre 2018 pour la 158e vente de vins des Hospices de Beaune. Une vente de charité qui sera parrainée par trois personnalités de haut rang : les actrices Nathalie Baye et Alice Taglioni, ainsi que l'académicien Erik Orsenna.

L'événement promet d'être haletant, car après les 12,3 millions d'euros - un record ! - comptabilisés l'an dernier (avec notamment le regretté Charles Aznavour dans le rôle de parrain) au profit d'oeuvres hospitalières et humanitaires, les récoltes généreuses et ensoleillées de cette année vont permettre aux Hospices de Beaune de proposer 828 pièces de vin (tonneaux) contre 787 l'an dernier, de 50 cuvées (33 de rouge et 17 de blanc) parmi lesquelles du Pommard, Corton, Echezeaux, Mazis-Chambertin, Volnay, Montrachet, Meursault, Pouilly-Fuissé... Chaque pièce de vin contient 228 litres, soit 288 bouteilles de 75 cl. L'an dernier, la pièce la plus chère a été le Mazis-Chambertin, adjugée près de 1,3 million d'euros, sous la surveillance Christie's.

La vente de 2018 sera consacrée à l'institution hospitalière des Hospices de Beaune fondée au XVe siècle par Nicolas Rolin, chancelier du duc de Bourgogne. Et cette année, la "pièce des présidents" sera un Corton Grand cru Clos du Roi au profit de l'Institut Pasteur et de l'association Soeur Emmanuelle (ASMAE), ont annoncé les Hospices de Beaune ce mardi 30 octobre à Paris.