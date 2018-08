Nathalie Baye rend un bouleversant hommage à son premier grand amour

Nathalie Baye a publié sur Instagram deux vieilles photos de ses archives personnelles pour rendre un hommage touchant et bouleversant hommage à celui qui fut son premier grand amour : Philippe Léotard. L'actrice française a gardé de bons souvenirs qu'elle n'hésite pas à partager avec le public.

C'est bien avant la rencontre de l'actrice avec Johnny Hallyday. En 1972, Nathalie Baye a 24 ans lorsqu'elle tombe amoureuse de Philippe Léotard, un comédien alors marié et père de famille. L'homme, à ne pas confondre avec le politique François Léotard (c'est son frère !), va tout quitter pour la jeune femme. Leur idylle va durer dix ans et se terminer juste avant la rencontre de Nathalie Baye avec Johnny Hallyday, le père de sa fille Laura Smet.

Sur Instagram, la comédienne âgée de 70 ans a rendu hommage à ce grand amour avec deux photos débordantes de tendresse. "Il y a bien longtemps... Philippe Léotard, ou étions-nous ? Un festival je crois... Cannes, il me semble...", écrit d'abord l'intéressée en légende d'une photo où on la retrouve toute jeune femme. On mesure alors sa frappante ressemblance avec sa fille chérie, Laura.