Nathalie et Victor (L'amour est dans le pré) : Rare et tendre photo de leur fils

C'est auprès de Purepeople que Nathalie s'était confiée pour la première fois sur sa maternité. "Nous avons hésité avant de le révéler, car on souhaite protéger notre enfant. Nous ne voulons pas qu'il soit médiatisé", avait-elle expliqué. Elle avait ajouté qu'elle souhaitait lever un peu le pied pour profiter de sa merveille, car ses journées commençaient à 6h du matin et se terminaient à 20h : "Je m'organise comme je peux. Ça va qu'il est assez cool. Victor vient m'aider après son travail [il est commercial, à présent, NDLR]. Il me donne un coup de main, ce qui me soulage un peu." Nathalie peut aussi compter sur l'aide de son papa.

Pour l'heure, il n'est pas prévu que Victor et elle se marient. "Le bébé, c'est ce qui nous soude le plus", nous répondait-elle. Le public aura prochainement d'autres nouvelles de Nathalie, car elle a participé à L'amour est dans le pré, que sont-ils devenus ? L'animatrice Karine Le Marchand avait d'ailleurs dévoilé une photo sur laquelle elle posait avec le couple et leur bébé de 7 mois.