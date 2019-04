EXCLU – L'amour est dans le pré : Nathalie maman, un bébé avec Victor !

Deux ans après sa participation au programme, la vie de Nathalie s'est transformée. La jeune femme de bientôt 30 ans est devenue maman avec son compagnon Victor, qu'elle avait rencontré lors du tournage de L'amour est dans le pré 2017. Épanouie, elle s'est confiée à Purepeople.com.

"On a eu un bébé !", lance la productrice et vendeuse de fromages de chèvre avec la fraîcheur qu'on lui connaît. Une heureuse nouvelle qu'elle accepte de dévoiler presque six mois après la naissance de leur enfant, un petit garçon. "Nous avons hésité avant de le révéler car on souhaite protéger notre enfant. Nous ne voulons pas qu'il soit médiatisé", poursuit-elle.

La pétillante jeune femme et son amoureux gardent donc secret le prénom qu'ils ont choisi de donner à leur bébé. Et l'arrivée de cet enfant dans la vie du couple chamboule tout ! Nathalie qui sacrifie tant de temps à son travail souhaiterait lever un peu le pied pour profiter de sa nouvelle vie de famille. Il faut dire que ses journées commencent à 6h du matin et ne se terminent presque jamais avant 20h. "Je m'organise comme je peux. Ça va qu'il est assez cool", commente-t-elle. Et de poursuivre : "Victor vient m'aider après son travail [il est à présent commercial, NDLR]. Il me donne un coup de main, ce qui me soulage un peu." Nathalie peut aussi compter sur son papa pour faire du baby-sitting.

Et après le bébé, le mariage ? La réponse est non. "Le bébé, c'est ce qui nous soude le plus", répond à juste titre Nathalie. En revanche, le projet concernant leur maison avance. Actuellement en rénovation, le futur nid douillet des amoureux devrait bientôt être prêt. "Là, on vit dans un appartement un peu petit pour trois", précise Nathalie. Que de bonnes nouvelles et de beaux projets donc pour le duo.

Concernant le programme, la jeune maman qui a gardé contact avec de nombreux agriculteurs à l'instar de Julie, Vincent, Patrice, Carole, Sébastien, Roland, avec qui elle échange des textos, nous a confié n'avoir pas été très à l'aise avec sa notoriété soudaine. Au point d'ailleurs de changer de coupe de cheveux pour passer un peu plus inaperçue !

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.