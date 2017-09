Christiane (L'amour est dans le pré 2017) déçue par Roland : "Il s'en fichait"

Roland, éleveur de vaches allaitantes de 60 ans, s'est rapproché de Christiane dans L'amour est dans le pré 2017. Mais du côté du candidat, le coup de coeur n'a pas eu lieu. Dans un entretien accordé à Télé Loisirs, la prétendante est amère.

Le premier reproche que la retraitée fait à Roland, c'est de n'avoir jamais véritablement été dans la séduction : il préférait dormir plutôt que de passer du temps avec elle. "Chez lui à la ferme, à 21h, il me disait : 'Je vais me coucher.' Vous trouvez ça normal qu'un homme qui cherche l'amour aille toujours se coucher ? C'est comme Michèle qui, lors du séjour à la ferme, se promenait en nuisette transparente... Il s'en fichait. Il allait dormir", explique-t-elle. Pire encore, à l'en croire, l'éleveur lui parlait à peine.

Ce qui a aussi chagriné la participante à L'amour est dans le pré, c'est qu'elle a investi beaucoup d'argent pour les jours que Roland a passés chez elle. Apparemment trop car elle connaît aujourd'hui quelques difficultés financières : "J'ai dépensé beaucoup d'argent pour le repas en famille et son séjour. Financièrement, je suis encore au ras des pâquerettes à cause de ça. Je suis allée deux, trois fois chez le coiffeur, je suis allée chez l'esthéticienne deux fois, j'ai blanchi ma maison, j'ai arrangé ma maison..." Tout ça pour rien puisque Roland est reparti et ne l'a pas invitée à se rapprocher davantage de lui.

Un coup dur, doublé d'un autre puisque, comme l'explique la sympathique blonde, dans la rue, on ne lui parle plus à présent que de l'émission. "C'est affreux, je ne peux plus sortir ! Je n'en peux plus ! Je ne vais plus à la grande surface à côté de chez moi. Tout le monde me demande des photos lorsque je fais mes courses", raconte-t-elle.