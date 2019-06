L'amour est dans le pré 12 : Deux bébés déjà nés, des photos de famille publiées

Depuis mardi 4 juin 2019, Karine Le Marchand retrouve les agriculteurs de L'amour est dans le pré saison 12, deux ans après la diffusion de l'émission. L'occasion pour les anciens candidats de tourner avec la jolie brune de 46 ans un programme spécial Que sont-ils devenus ? pour M6. Sur Instagram, l'animatrice a donné déjà quelques indices... et notamment pris la pose avec des bébés !

Après avoir pris la pose au côté de Gégé et d'Anne-Marie – qui affiche un nouveau look qui lui va particulièrement bien –, Karine Le Marchand se dévoile avec Nathalie, Victor... et leur bébé ! La productrice et vendeuse de fromages de chèvre s'est affichée pétillante près de son compagnon, rencontré dans L'amour est dans le pré. Les amoureux ont présenté leur enfant à l'animatrice. Il s'agit d'un petit garçon dont le prénom n'a pas été révélé et qui est aujourd'hui âgé de presque 7 mois ! "Nous avons hésité avant de le révéler, car on souhaite protéger notre enfant. Nous ne voulons pas qu'il soit médiatisé", avait confié l'heureuse maman en exclusivité pour Purepeople.com.