L'amour est dans le pré 2017: Gégé et Anne-Marie vivent ensemble, Carole a rompu

Lundi 25 septembre, M6 a dévoilé le premier épisode des bilans de L'amour est dans le pré 2017. Christophe, Romuald, Gérard, Carole, Roland, Vincent et Patrice ont donné de leurs nouvelles à Karine Le Marchand.

Christophe en couple

Quelle surprise ! C'est au côté d'Angélique que le vigneron a fait son apparition. La dernière fois que le duo est apparu sur les écrans, la belle métisse ressentait de l'amitié et non de l'amour pour Christophe et lui pleurait à l'idée de la voir partir. Il faut croire que la distance les a fait réfléchir car c'est bien en tant que couple qu'on les retrouve.

"C'est le début, on ne se prend pas la tête. On ne fait pas de projets. Le matin, quand je regarde ses yeux, c'est le soleil. Je me dis que je vais passer une belle journée", déclare le vignoble. Amoureux, il se sent capable de quitter ses terres pour rejoindre sa belle dans le Sud.

Géré et Anne-Marie vivent ensemble

Entre Gégé et Anne-Marie, le coup de foudre a été total. Plus les jours défilaient, plus ils se rapprochaient. Comme tous les téléspectateurs l'espéraient, la prétendante et l'éleveur de vaches et de brebis de 52 ans se sont donc rendus ensemble au bilan.

Impossible pour eux de cacher leur bonheur. Leurs yeux pétillants les trahissent. Et en évoquant leur rencontre, ils ont presque les larmes aux yeux. Sans surprise, on apprend donc qu'Anne-Marie a emménagé chez Gégé tout de suite après son séjour à la ferme. Une vie à deux idéale même si quelques rares disputes ont lieu. Il faut dire qu'aucun d'eux n'a vécu en couple auparavant. D'ailleurs, les habitudes de vieux garçon de Gégé ont failli mettre en péril leur relation amoureuse.

Romuald prêt à s'engager

L'éleveur de poules bio de 42 ans s'est rendu au bilan avec la douce Emmanuelle. Avant d'en savoir davantage sur leur relation, Romuald avoue avoir eu un coup de mou après le tournage. une sorte de blues qui a duré plusieurs semaines. Un moment difficile qui fait à présent partie du passé.

Place donc à présent à l'avenir. Romuald veut emménager avec sa belle et la fille de cette dernière. Il a d'ailleurs déjà visité une maison.

Carole a rompu avec Didier

L'éleveuse de saint-bernard de 48 ans avait craqué pour Didier. Un discret éducateur qui a eu bien du mal à laisser sa timidité de côté mais qui, en se révélant, avait totalement séduit la quadragénaire. Dans le dernier épisode, le duo était plus complice que jamais et envisageait même une vie à deux.

Mais voilà, c'est seule que Carole est apparue face à Karine Le Marchand. Elle raconte qu'après avoir vécu sous le même toit (deux semaines après leur week-end en amoureux) pendant trois semaines avec son prétendant, celui-ci a totalement changé de comportement. Il est devenu plus renfermé. "Il a tout quitté pour venir chez moi mais au bout de deux semaines ce n'était plus la même personne. Il était plus sombre, plus tourmenté. J'ai essayé d'en parler et puis j'ai dit stop", raconte-t-elle.

Carole a donc mis un terme à leur relation. Un mal pour un bien puisqu'aujourd'hui elle est amoureuse ! Ce n'est pas lors du bilan qu'elle l'a dévoilé mais dans la presse.

Roland en solo, Christiane déçue

L'éleveur de vaches allaitantes de 60 ans n'a pas donné suite à son idylle avec Christiane. Ils ne sont donc pas partis ensemble en week-end. Comme l'indique le candidat, il a compris qu'il n'était pas amoureux d'elle.

De son côté, Christiane – que les caméras d'ADP ont retrouvé chez elle – fait part de sa déception. Elle raconte que l'agriculteur a refusé qu'elle se rende chez lui alors qu'elle voulait l'aider après son opération. Pire, Roland s'est opposé au fait qu'elle se rende au bilan. Comme elle l'a déjà déclaré dans la presse, elle trouve que l'éleveur est un "goujat".

Patrice et Nathalie sans regret

L'agriculteur de 52 ans s'est présenté seul face à l'animatrice. Comme nous avons pu le voir dans le précédent épisode, il a mis un terme à son rapprochement avec Nathalie, ne ressentant pas d'amour pour elle. Une nouvelle qui avait fait fondre en larmes la prétendante. Quatre mois après le tournage, il revient sur cette rencontre et sa nuit d'amour, la première de sa vie, avec elle. Si au départ "tout s'est bien passé", il a vite compris qu'il n'était pas attiré physiquement par elle.

De son côté, Nathalie – que les caméras d'ADP ont retrouvé chez elle – confesse ne rien regretter de cette relation. Elle comprend également le choix de Patrice avec qui elle est restée proche. Aujourd'hui elle le qualifie d'ailleurs de "grand frère".

Vincent sans Karine

Le sosie d'Emmanuel Macron et fou de numérologie a tenté sa chance avec Karine. Une expérience qui a rimé avec échec puisqu'ils le duo n'a pas été plus loin que le stade de la cohabitation à la ferme. Face à Karine Le Marchand, l'éleveur de brebis allaitantes de 45 ans explique qu'il a notamment eu du mal avec le comportement de sa prétendante lorsqu'elle a passé son séjour chez lui. Il a par exemple peu apprécié le fait qu'elle se levait tard. Et puis, ses sentiments n'étaient pas si forts. Au final, Vincent n'a pas de regret.