Patrice (L'amour est dans le pré 2017) s'est-il servi de Nathalie ? Elle répond

Dans L'amour est dans le pré 2017, Patrice a finalement mis un terme à son idylle avec Nathalie. La prétendante qui a fondu en larmes à l'annonce de cette nouvelle va mieux aujourd'hui. Toujours très attachée à l'agriculteur de 52 ans, elle prend sa défense dans les pages du magazine Closer.

"Je craque pour rien, je ne lui en veux en aucun cas", lâche-t-elle d'emblée. Que les choses soient claires, Nathalie garde un bon souvenir de l'histoire qu'elle a vécue avec Patrice. Même si tout ne s'est pas terminé comme elle l'aurait souhaité, aujourd'hui encore, les deux ex s'envoient des messages et prennent des nouvelles l'un de l'autre.

Et quand certains critiquent le comportement du candidat en laissant entendre qu'il a pu se servir d'elle (notamment pour perdre sa virginité), la brune de 44 ans prend sa défense : "Absolument pas ! Ce n'est pas un goujat et je n'ai pas du tout vécu les choses comme ça. (...) Il a toujours été loyal avec moi. Patrice ne m'a jamais rien promis."

Toujours célibataire, Nathalie espère bientôt retrouver l'amour et compte notamment sur M6 et les courriers que la production reçoit pour elle.

Ce n'est pas la première fois que Nathalie monte au créneau pour défendre Patrice. "On a beaucoup parlé. On se comprenait. Il m'a toujours rassurée en me disant que ce n'était pas moi le problème, avait-elle précédemment déclaré dans Télé Loisirs. On a beaucoup communiqué ensemble. Il ne m'a pas trahie. Je savais ce qu'il pensait et je ne lui en veux pas du tout. Patrice est quelqu'un de sincère. Ce qu'il a dit était tout naturel."