Roland (L'amour est dans le pré 2017) : "Goujat", "bourru"... Christiane l'attaque

Lundi 25 septembre, M6 dévoilera la première partie des bilans de L'amour est dans le pré 2017. Alors que certains viendront en couple, Christiane, elle, ne sera pas là. Et pour cause, l'ex-bouchère a été "jetée" par Roland. Elle fait part de sa colère à confrères de Télé Loisirs.

L'éleveur de vaches allaitantes de 60 ans n'a pas eu de coup de coeur pour elle, mais ce n'est pas cela que Christiane lui reproche. L'attachante blonde n'a tout simplement pas digéré son comportement. Elle explique : "Il m'a assuré qu'il reviendrait me voir. Il m'a aussi demandé qu'on s'appelle tous les deux-trois jours, ce qu'on a fait pendant quelques semaines. Et puis silence radio. Plus rien !" Un silence qui passe mal d'autant plus que Roland s'est opposé au fait que Christiane participe au tournage du bilan alors que cela lui aurait fait plaisir. "J'étais sous le choc", commente-t-elle.

Estimant avoir été "jetée comme une malpropre, larguée sur le bord de la route", Christiane confie en vouloir à Roland et le qualifie de "goujat" et de "bourru". Malheureuse à cause de la fin de cette relation mais aussi à cause de sa notoriété soudaine, Christiane confie ensuite ne pas être prête à vivre une romance... à cause de Roland : "Début septembre, la production m'a envoyé la lettre d'un homme. Une très belle lettre, ça m'a fait chaud au coeur mais je suis tellement mal depuis l'histoire avec Roland que je n'ose pas appeler cette personne..."

On lui souhaite de vite reprendre le dessus.