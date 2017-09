Gérard (L'amour est dans le pré 2017) toujours avec Anne-Marie ? La fin spoilée

Dans L'amour est dans le pré 2017, Gérard et Anne-Marie vivent le parfait amour. Même si tout semble indiquer que rien ne pourrait les séparer et qu'ils risquent de se présenter ensemble au bilan, on peut à présent en être certain ! Eh oui, l'agriculteur a été trop bavard.

Invité vendredi 8 septembre à promouvoir sa viande dans les rayons de l'Inter de Chasseneuil, Gégé a rencontré ses fans, accompagné d'un journaliste de Charente Libre. Entre deux conversations sur la viande bovine, l'éleveur de vaches et de brebis de 52 ans a été questionné sur sa relation amoureuse.

Ainsi, comme le rapporte le journal local, une téléspectatrice a demandé si Anne-Marie n'était pas jalouse de le laisser "partir comme ça". Question à laquelle le candidat a répondu : "'Même pas peur !' qu'elle dit quand elle sait que je vais être au milieu de femmes". Un premier indice...

Puis, Gégé spoile – sans mauvaises intentions évidemment – son bilan de l'aventure avec la déclaration suivante : "Si je m'attendais à ça en faisant cette émission... Je n'ai pas fait ça pour ça, mais bien pour trouver quelqu'un. Et ça a marché !"

On peut donc officiellement souhaiter au couple un avenir radieux !