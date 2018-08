Nathalie Kosciusko-Morizet et ses fils : Enfin réunis à New York !

Ces dernières années, Nathalie Kosciusko-Morizet a enchaîné les déconvenues politiques. Assez pour envisager une reconversion dans le privé. L'ancienne ministre de l'Écologie s'est lancée en février 2018 en rejoignant, à New York, Capgemini pour "diriger l'activité Projet et Consulting de la division Cloud Infrastructure et cybersécurité du groupe aux États-Unis", annonçait la direction de l'entreprise française. Vendredi 24 août 2018, NKM a franchi une nouvelle étape en démissionnant de son dernier mandat au Conseil de Paris, nous apprend Le Figaro.

Nos confrères écrivent ce samedi 25 août : "Nathalie Kosciusko-Morizet a démissionné hier du Conseil de Paris, où elle siégeait depuis sa candidature malheureuse aux municipales de 2014 (...) Début juillet, elle avait annoncé qu'elle quitterait son dernier mandat le 24 août, date à laquelle, ses enfants devaient la rejoindre outre-Atlantique." Ingénieur diplômée de la prestigieuse l'École polytechnique, NKM a donc opté pour New York pour les années à venir. Ses deux fils, Paul-Elie (12 ans) et Louis-Abel (9 ans), vont donc poursuivre leur scolarité aux États-Unis. Leur père est l'ex-mari de Nathalie, Jean-Paul Philippe. Elle a ensuite partagé la vie de l'homme d'affaires franco-marocain Ramon de Oliveira Cezar.

En 2014, malgré une campagne remarquée, Nathalie Kosciusko-Morizet a perdu les Municipales de Paris face à Anne Hidalgo. Les années suivantes ont été celles d'autres revers politiques : à la primaire de la droite comme aux législatives. Retrouver un temps le privé était sans doute le choix le plus judicieux. Pour autant, Nathalie Kosciusko-Morizet ne renonce pas définitivement à la politique. Vendredi dans Le Parisien, un proche confiait qu'elle "continuait à voir des élus parisiens et des parlementaires quand ils sont de passage à New York". Tandis que son ex-conseiller Jérôme Peyrat assurait même qu'elle serait de retour pour "l'horizon 2020", année des prochaines municipales à Paris. Entre le retour probable de NKM et l'offensive En marche qui se profile, la bataille pour la capitale s'annonce passionnante.