Nathalie Nguyen amaigrie à cause de Masterchef : "Je pesais 38 kilos"

Après avoir participé à la seconde saison de Masterchef sur TF1, Nathalie Nguyen a récemment rejoint l'équipe de Toque Show sur M6, une émission présentée par Norbert Tarayre au cours de laquelle le chef et son équipe livrent leurs petits trucs et astuces culinaires. Une opportunité en or pour Nathalie Nguyen, qui a confié à Voici.fr avoir été "très très fan" de Norbert Tarayre à l'époque de Top Chef. L'occasion pour l'ex-candidate de Masterchef d'assurer qu'elle n'a aucunement l'intention de tenter sa chance dans le talk-show culinaire de M6.

C'était invivable pour moi

"Je ne ferai jamais Top Chef de ma vie", a-t-elle assuré. Et pour cause, Nathalie Nguyen a mis en avant le stress subi pendant le tournage de Masterchef. "J'ai perdu 10 kilos pendant cette émission, je pesais 38 kilos. C'était invivable pour moi, je pleurais tous les jours", a-t-elle confié. On a l'impression que tous les jours on remet sa vie en question, tous les jours on a l'impression de passer son bac, tous les jours on se dit 'ok, peut-être que ton rêve peut se briser'... J'ai vécu ce stress mais je ne veux plus jamais le revivre."

Plus encore, Nathalie Nguyen a évoqué le "très très haut niveau" des candidats de Top Chef. "Je n'ai même pas envie de me demander si je suis à la hauteur, donc je ne veux pas poser ma candidature", a-t-elle avoué.

Depuis le 17 avril, Nathalie Nguyen officie quotidiennement dès 11h45 sur M6 aux côtés des chefs Norbert Tarayre, Jacky Ribault et Frédéric Charlet, ainsi que Georgiana Viou, ancienne candidate de Masterchef.