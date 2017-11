Nathalie Péchalat : Une photo d'elle à 11 ans pour pousser un coup de gueule

Avec ce message puissant, le commentatrice sportive rejoint ainsi le groupe de personnalités mobilisées contre le consentement sexuel à 13 ans. Nagui s'était exprimé avant elle sur Twitter, le 16 novembre, interpellant la secrétaire d'État en charge de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, et la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. "Il est absurde d'imaginer qu'à 13 ans, on puisse être consentant ou dire non à un agresseur. Et vous à 13 ans ? @NBelloubet et vous @MarleneSchiappa à 13 ans ? Souvenez-vous de l'enfant que vous étiez, s'il vous plaît. Je vous en supplie. cc @AndreaBescond", avait publié l'animateur de France Télévisions. Son message avait rapidement reçu une réponse de Marlène Schiappa : "Oui. C'est pour cela que le @gouvernementFR travaille à un seuil de présomption de non consentement (qui n'existe pas). Pour protéger les enfants de ces débats et juger les violeurs comme tels. Affirmer qu'un enfant ne 'consent' jamais."