Jean Dujardin, sa compagne Nathalie Péchalat... Foule de stars pour Claude Lelouch

Comment célébrer ses 80 ans lorsque l'on est une figure mythique du cinéma français et qu'on a construit autour de soi une magnifique famille du cinéma ? Pour Claude Lelouch, cette fête ne pouvait se faire qu'en présence de tous ses proches qu'il a décidé de rassembler dans le restaurant Victoria à Paris le 30 octobre. Un établissement qui appartient à Benjamin Patou, pas peu fier que les festivités se déroulent chez lui. Le cinéaste était entouré de toute sa famille et de beaucoup de ses acteurs. Anouk Aimé, héroïne du film qui lui a valu la Palme d'or en 1966 (Un homme et une femme) était bien évidemment présente.

Pour le film choral Chacun sa vie sorti cette année et qui était une ode à la vie, Claude Lelouch a composé une distribution impressionnante. La plupart était donc au rendez-vous, à commencer par Jean Dujardin. La star française était accompagnée de sa bien-aimée, patineuse Nathalie Péchalat. Radieux, le couple a trinqué comme il se doit pour le grand réalisateur et lui a certainement fait une belle déclaration d'amour, comme celle qu'il a faite à l'approche de la sortie du film au mois de mars dernier. Jean-Marie Bigard, Béatrice Dalle, Stéphane De Groodt, Isabelle De Hertogh, Christophe Lambert, Éric Dupond-Moretti, Liane Foly , Chantal Ladesou, Philippe Lellouche, William Leymergie, Raphaël Mezrahi, Rufus, Mathilde Seigner , Zinedine Soualem et Elsa Zylberstein ont aussi répondu avec enthousiasme à l'invitation de ce glorieux anniversaire.

Les amoureux étaient nombreux ce soir-là : Julien Clerc sa femme Hélène Grémillon, Calogero et Marie Bastide, Michel Legrand et sa femme Macha Méril, Bernard Werber et sa compagne Isabelle, Didier Barbelivien et sa femme Laure, Bruce Toussaint et sa femme Catherine, Calogero et sa compagne Marie Bastide, le maire de Deauville Philippe Augier et sa femme Béatrice ou encore le docteur Frédéric Saldmann et sa femme Marie. Catherine Ceylac et son fils Jean Philippe Oudot, Michel Boujenah et son frère Paul sont d'autres duos charmants de la soirée.

Figures de la télévision – Michel Drucker, Patrick Poivre d'Arvor, Laurent Weil, Serge Moati et Bruce Toussaint – et de la musique comme Francis Lai, son complice de toujours, Vincent Delerm et Ibrahim Maalouf étaient de la fête, tout comme l'ex-agent de stars, Dominique Besnehard, ainsi que les comédiens Gérard Darmon, Patrick Bruel, Michel Leeb, Irène Jacob, Pauline Lefèvre et Caroline Vigneaux ont pu partager ce moment de bonheur gorgé de bonne humeur !