Jean Dujardin, Elsa Zylberstein, Gérard Darmon... Leur déclaration d'amour

"Il n'y a que Claude Lelouch qui peut nous réunir tous à 9h30 à Beaune", explique avec humour et tendresse le comédien Gérard Darmon lors de la présentation du film Chacun sa vie, 46e long métrage du réalisateur d'Un homme et une femme. Il faut dire que les images sont impressionnantes : Jean Dujardin, Déborah François, Marianne Denicourt, Béatrice Dalle, Elsa Zylberstein, Liane Foly, Jean-Marie Bigard, Nadia Farès et plus encore sont réunis autour d'une table pour parler de la nouvelle oeuvre chorale du cinéaste français. Il a choisi la ville de Côte-d'Or qu'il connaît bien pour y avoir tourné son dernier film mais aussi Roman de gare (2006), ainsi que pour y avoir installé son école de cinéma, les Ateliers de Lelouch.

La carrière de Claude Lelouch (78 ans) force le respect. Tout comme l'amour que lui témoignent ses comédiens, palpable sur les images de cette rencontre à Beaune. Sur la cinquantaine d'acteurs, une quinzaine était là pour lui et pour clamer leur amour au micro. On notera l'absence de Johnny Hallyday, qui figure au générique. La star de la chanson est à la une des médias depuis l'annonce de son cancer, et le metteur en scène, interrogé ce matin par RTL, s'est voulu rassurant : "J'ai été au courant un petit peu avant tout le monde. Johnny Hallyday est un combattant, il a déjà fait reculer la maladie."

Dans Chacun sa vie, on retrouvera le beau duo que Claude Lelouch avait formé pour Un + Une, sa précédente mise en scène qui nous emmenait dans un beau voyage en Inde. Les spectateurs pourront aussi découvrir les premiers pas devant la caméra de maître Dupond-Moretti. Le célèbre avocat pénaliste qui ne mâche pas ses mots incarne un président de cour d'Assises qui tombe amoureux d'une prostituée. C'est en assistant à une plaidoirie du compagnon d'Isabelle Boulay que Claude Lelouch a d'ailleurs eu l'idée de réaliser ce film. Lui proposer l'un des rôles était donc une évidence !

Chacun sa vie, en salles le 15 mars